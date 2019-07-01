https://static.news.ru/photo/8b7de050-9bdf-11e9-933b-fa163e074e61_1024.jpg Фрэнк Лэмпард Фото: Shaun Boggust/imago sportfotodienst/Global Look Press

Футбольный клуб «Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от должностных обязанностей на два дня.

Руководство команды разрешило отсутствовать Лэмпарду для того, чтобы он смог достичь договоренности о переходе в «Челси», за который он играл с 2001 по 2014 год.

Лэмпард смог привести «Дерби Каунти» к шестому месту в турнирной таблице Чемпионшипа по итогам первого сезона работы главным тренером.

Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес покидает свой пост, ранее писал News.ru.