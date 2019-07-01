Футбольный клуб «Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от должностных обязанностей на два дня.
Руководство команды разрешило отсутствовать Лэмпарду для того, чтобы он смог достичь договоренности о переходе в «Челси», за который он играл с 2001 по 2014 год.
Лэмпард смог привести «Дерби Каунти» к шестому месту в турнирной таблице Чемпионшипа по итогам первого сезона работы главным тренером.
Главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес покидает свой пост, ранее писал News.ru.