Фото: Ростовский спорт/vk.com

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.

Как следует из слов очевидцев, москвичей, которые после матча спешили на поезда и самолёты, в течение 15--20 минут не выпускали из «Ростов-Арены». Дорогу фанатам преградили стюарды. В помещении, где столпились...