Заместитель председателя Госдумы, депутат Игорь Лебедев поделился своим мнением о драке между фанатами «Спартака» и полицией в подтрибунном помещении «Ростов-Арены».
Такого нельзя допускать. ЧМ дал хороший пример, как нужно вести себя с болельщиками. Нельзя снова спускаться в 90-е, — цитирует Лебедева
Sports24.
На "Ростов Арене" после матча "Ростов" — "Спартак" произошло столкновение между фанатами "Спартака" и ОМОНом.— (@antiputinteam)
pic.twitter.com/FY6ZcsFHX6 July 20, 2019
Встречу на стадионе в Ростове посетили 35865 зрителей.
Стали известны даты освобождения из колонии скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, писал News.ru.