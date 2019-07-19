Фото: Ростовский спорт/vk.com

Заместитель председателя Госдумы, депутат Игорь Лебедев поделился своим мнением о драке между фанатами «Спартака» и полицией в подтрибунном помещении «Ростов-Арены».

Такого нельзя допускать. ЧМ дал хороший пример, как нужно вести себя с болельщиками. Нельзя снова спускаться в 90-е, — цитирует Лебедева Sports24.

Встречу на стадионе в Ростове посетили 35865 зрителей.

Стали известны даты освобождения из колонии скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, писал News.ru.

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