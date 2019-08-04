https://static.news.ru/photo/57259830-b6e1-11e9-bb43-fa163e074e61_660.jpg Игорь Лебедев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал столкновения болельщиков «Зенита» с ОМОНом в перерыве матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Нездоровая тенденция. Складывается впечатление, что у силовиков появилось желание протолкнуть какую-то законотворческую идею об ужесточении в отношении болельщиков и сейчас подготавливают почву методом мелких стычек и провокаций. Старый проверенный метод, жаль, если власть поведётся на это, — цитирует Лебедева Sport24 .

Один из бойцов отряда пострадал после того, как фанаты кинули в сотрудников ОМОНа, следивших за порядком на мероприятии, тяжёлый предмет, сообщает « Интерфакс Северо-Запад » со ссылкой на представителя пресс-службы Росгвардии.

Как ранее писал News.ru, матч между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся со счётом 1:1, прошёл 3 августа на стадионе «Газпром Арена». Инцидент между болельщиками и омоновцами случился в перерыве.