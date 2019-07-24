Заслуженный тренер России по футболу, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев подписал рекомендательное письмо бывшему главе раменского футбольного клуба «Сатурн», криминальному авторитету Олегу Шишканову.
Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Я тронут и благодарен всем людям, которые это написали, ценю с ними дружбу, — заявил Шишканов в суде.
Ранее помимо Газзаева за Шишканова вступились Михаил Гершкович, Юрий Сёмин, Борис Игнатьев, Виктор Онопко, Никита Симонян и другие известные спортсмены, а также звёзды эстрады.
Ранее News.ru писал, что Шишканова задержали в Подмосковье. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.