https://static.news.ru/photo/87dbe290-ae03-11e9-b71d-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заслуженный тренер России по футболу, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев подписал рекомендательное письмо бывшему главе раменского футбольного клуба «Сатурн», криминальному авторитету Олегу Шишканову.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Я тронут и благодарен всем людям, которые это написали, ценю с ними дружбу, — заявил Шишканов в суде.

Ранее помимо Газзаева за Шишканова вступились Михаил Гершкович, Юрий Сёмин, Борис Игнатьев, Виктор Онопко, Никита Симонян и другие известные спортсмены, а также звёзды эстрады.

Ранее News.ru писал, что Шишканова задержали в Подмосковье. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.