https://static.news.ru/photo/8b90e3c6-a247-11e9-9e6f-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: instagram.com/glushak8

Экс-капитана московского «Спартака», а ныне игрока грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова, написавшего заявление в Следственный комитет Москвы на бывшую супругу Дарью, которую обвиняет в подлоге документов, уличили в обмане.

Он утверждает, что ему не дают видеться с детьми. При этом адвокат Дарьи Сергей Жорин опубликовал скриншоты с камер видеонаблюдения, на которых Глушаков изображён вместе с дочкой.

В заявлении он утверждает, что ему не дают видеться с детьми. А это вчерашнее фото с камер, — написал Жорин в своём Twitter.

Сегодня Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет и просит посадить в тюрьму Маму своих детей. В заявлении он утверждает, что ему не дают видеться с детьми. А это вчерашнее фото с камер (дата и время на скринах). Вот как его назвать после этого? pic.twitter.com/tkTB3TCrGt — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 9 июля 2019 г.

Как сообщал News.ru, Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Игрок будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тыс. рублей ежемесячно на содержание жёны до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.