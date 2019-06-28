Денис Глуаков и Рамзан Кадыров Фото: instagram.com/glushak8

Полузащитник Денис Глушаков высказался о подписании контракта с «Ахматом».

Хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках, — написал Глушаков в своём Instagram-аккаунте.

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«Ахмат» - новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу,история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в Еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии.Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной,так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу! #Ахмат #грозный #ахматсила #трансфер #глушаков #рпл #футбол #россия

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе – грозненском «Ахмате», писал News.ru.

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