https://static.news.ru/photo/2f91cf34-9a74-11e9-bca4-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глуаков и Рамзан Кадыров Фото: instagram.com/glushak8

Полузащитник Денис Глушаков высказался о подписании контракта с «Ахматом».

Хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках, — написал Глушаков в своём Instagram-аккаунте.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе – грозненском «Ахмате», писал News.ru.