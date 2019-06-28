Денис Глушаков: «Обещаю сделать всё, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках»
Андрей Лёвин
16:39, 29 июня 2019
https://static.news.ru/photo/2f91cf34-9a74-11e9-bca4-fa163e074e61_1024.jpgДенис Глуаков и Рамзан Кадыров Фото: instagram.com/glushak8
Полузащитник Денис Глушаков высказался о подписании контракта с «Ахматом».
Хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках, — написал Глушаков в своём Instagram-аккаунте.