https://static.news.ru/photo/b724aeda-a802-11e9-a446-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Материалы проверки нашумевшего матча группы «Юг» второго российского дивизиона (ПФЛ) между командами «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области и новороссийским «Черноморцем» переданы в Следственный департамент МВД России.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу МВД Ростовской области. Материалы дела по матчу, состоявшемуся 13 мая нынешнего года, будут изучены с целью принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

News.ru писал об этой скандальной игре, в которой гости из Новороссийска, открыв счёт в первом тайме, затем позволили «Чайке» отыграться и забить ещё два мяча, обеспечивших ей победу (3:1). Как сообщалось, в перерыве матча неустановленные лица передали трём футболистам «Черноморца» денежную сумму в размере от одного до двух миллионов рублей, чтобы эти игроки помогли обеспечить «необходимый» результат встречи. В итоге победа досталась «Чайке», которая вела борьбу за первое место в группе «Юг» и претендовала на выход в первый дивизион (ФНЛ), чего в итоге и достигла.

Позже президент РФС Александр Дюков пообещал провести собственное расследование по матчу «Чайка» — «Черноморец», в результате которого был установлен факт договорного характера данного поединка. Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решение об отстранении от футбола трёх указанных футболистов «Черноморца» сроком на три года.