Сейчас я не могу сказать, какое будет решение, потому что его будет принимать соответствующий орган УЕФА. Могу сказать, что, по предварительным отзывам, от нашей поездки остались самые положительные впечатления, — заявил ТАСС вице-президент РФС Сергей Прядкин.