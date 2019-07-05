Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучила возможность проведения международных матчей по футболу в Чечне.
Сейчас я не могу сказать, какое будет решение, потому что его будет принимать соответствующий орган УЕФА. Могу сказать, что, по предварительным отзывам, от нашей поездки остались самые положительные впечатления, — заявил ТАСС вице-президент РФС Сергей Прядкин.
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» из Грозного занял восьмое место в турнирной таблице с 42 очками.