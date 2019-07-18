Полузащитник и бывший капитан футбольного клуба «Рома» Даниэле Де Росси переходит в аргентинский «Бока Хуниорс».
35-летний хавбек согласовал детали перехода, аргентинцы предложили соглашение на один год, сообщает Marca.
Футболист не сумел договориться о продлении контракта с руководством итальянской команды, за которую выступал с 2002 года. Всего он провёл за «Рому» 616 матчей и набрал 117 очков (63 гола и 54 результативные передачи).
После матча со «Спартаком» ростовчане расстанутся со своим капитаном, писал News.ru.