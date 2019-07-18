https://static.news.ru/photo/0024fb62-a925-11e9-9d4b-fa163e074e61_1024.jpg Даниэле Де Росси Фото: Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник и бывший капитан футбольного клуба «Рома» Даниэле Де Росси переходит в аргентинский «Бока Хуниорс».

35-летний хавбек согласовал детали перехода, аргентинцы предложили соглашение на один год, сообщает Marca.

Футболист не сумел договориться о продлении контракта с руководством итальянской команды, за которую выступал с 2002 года. Всего он провёл за «Рому» 616 матчей и набрал 117 очков (63 гола и 54 результативные передачи).

После матча со «Спартаком» ростовчане расстанутся со своим капитаном, писал News.ru.