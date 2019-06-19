https://static.news.ru/photo/0783b5dc-9283-11e9-920b-fa163e074e61_1024.jpg Никола Влашич (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич остаётся в клубе.

«Армейцы» подписали с хорватом соглашение сроком на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Игрок находился в ЦСКА в аренде из английского «Эвертона».

В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата — 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.

Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.