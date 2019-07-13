Московский футбольный клуб ЦСКА в своём Twitter-аккаунте поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днём рождения.
14 июля ему исполняется 40 лет.
Сегодня день рождения отмечает легендарный защитник— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska)
#ЦСКАСергей Игнашевич. Поздравляем! pic.twitter.com/yXmLLvFBah 14 июля 2019 г.
С лета 2018 года 39-летний спортсмен был помощником главного тренера молодёжной команды «красно-синих», которая стала чемпионом в своём первенстве.
В составе «армейцев» защитник пять раз становился чемпионом России, по шесть раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.