https://static.news.ru/photo/ec37dc32-a61d-11e9-83ac-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Игнашевич Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА в своём Twitter-аккаунте поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днём рождения.

14 июля ему исполняется 40 лет.

Сегодня день рождения отмечает легендарный защитник #ЦСКА Сергей Игнашевич. Поздравляем! pic.twitter.com/yXmLLvFBah — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 июля 2019 г.

С лета 2018 года 39-летний спортсмен был помощником главного тренера молодёжной команды «красно-синих», которая стала чемпионом в своём первенстве.

В составе «армейцев» защитник пять раз становился чемпионом России, по шесть раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.