https://static.news.ru/photo/469abcd2-9997-11e9-b494-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Ткачёв Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник Сергей Ткачёв покинул московский футбольный клуб ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт «армейцев», клуб подтвердил трансфер 30-летнего игрока в тульский «Арсенал».

В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Российский предприниматель Алишер Усманов передал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей на трансфер Ткачёва.

Ранее определились возможные соперники тульского футбольного клуба «Арсенал» по второму отборочному раунду Лиги Европы. Российские футболисты встретятся с победителем противостояния между азербайджанским «Нефтчи» и молдавской «Сперанцей». Для «Арсенала» это будет дебют в Лиге Европы. Первые матчи второго отборочного раунда пройдут 25 июля, ответные — 1 августа, писал News.ru.