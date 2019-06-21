Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом на два года. Хавбек будет выступать за «армейцев» до 2021 года.
Алан— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska)
#Дзагоевподписал новый контракт с #ЦСКА! https://t.co/Mf23h4xas6 pic.twitter.com/TcRWBgDx9q 21 июня 2019 г.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. С тех пор он выходил на поле в составе команды 342 раза, в этих встречах футболист забил 75 голов.
В настоящий момент игрок восстанавливается после разрыва крестообразных связок.
Ранее News.ru писал, что центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.