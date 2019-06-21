https://static.news.ru/photo/0b75beb4-945a-11e9-82d7-fa163e074e61_1024.jpg Алан Дзагоев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом на два года. Хавбек будет выступать за «армейцев» до 2021 года.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. С тех пор он выходил на поле в составе команды 342 раза, в этих встречах футболист забил 75 голов.

В настоящий момент игрок восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

Ранее News.ru писал, что центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.