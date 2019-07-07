https://static.news.ru/photo/97ac357e-a0ae-11e9-a954-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что домашние матчи Лиги Европы клуб будет проводить на своём стадионе.

В этот раз мы будем играть на «ВЭБ-Арене». В гостях хорошо, а дома лучше, — приводит слова Бабаева корреспондент News.ru.

В минувшем сезоне «армейцы» проводили домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.