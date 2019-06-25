https://static.news.ru/photo/613e6ad0-972a-11e9-8073-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Public Domain/Wikimedia

Московский футбольный клуб ЦСКА планирует купить полузащитника бразильского «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.

Как сообщает телеканал Globoesporte, селекционная служба «армейцев» находится в постоянном контакте с агентом бразильского игрока.

Соглашение футболиста с бразильской командой рассчитано до 2022 года. На взрослом уровне 20-летний Сантос провёл девять матчей.

Голкипер «Локомотива» Гильерме согласился снизить свои финансовые требования для заключения с клубом нового контракта, ранее писал News.ru.