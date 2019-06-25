Московский футбольный клуб ЦСКА планирует купить полузащитника бразильского «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.
Как сообщает телеканал Globoesporte, селекционная служба «армейцев» находится в постоянном контакте с агентом бразильского игрока.
Соглашение футболиста с бразильской командой рассчитано до 2022 года. На взрослом уровне 20-летний Сантос провёл девять матчей.
Голкипер «Локомотива» Гильерме согласился снизить свои финансовые требования для заключения с клубом нового контракта, ранее писал News.ru.