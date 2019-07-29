https://static.news.ru/photo/2a8cb044-b1cb-11e9-a6e6-fa163e074e61_1024.jpg Йоррит Хендрикс Фото: Thomas Bakker/Global Look Press

В сферу интересов футбольного клуба ЦСКА попал 24-летний полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс.

Кроме того, хавбеком интересуются также итальянская «Болонья» и ещё один немецкий клуб. Хендрикс склоняется в сторону итальянской команды, однако, если в ближайшее время стороны не придут к соглашению, то он рассмотрит другие варианты продолжения карьеры, сообщает Corriere dello Sport.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист сыграл за ПСВ 38 матчей. В его активе 6 очков (один гол и пять результативных передач).

Московский футбольный клуб «Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.