В сферу интересов футбольного клуба ЦСКА попал 24-летний полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс.
Кроме того, хавбеком интересуются также итальянская «Болонья» и ещё один немецкий клуб. Хендрикс склоняется в сторону итальянской команды, однако, если в ближайшее время стороны не придут к соглашению, то он рассмотрит другие варианты продолжения карьеры, сообщает Corriere dello Sport.
В прошедшем сезоне 24-летний футболист сыграл за ПСВ 38 матчей. В его активе 6 очков (один гол и пять результативных передач).
Московский футбольный клуб «Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.