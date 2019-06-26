https://static.news.ru/photo/78fb36d2-97f5-11e9-8c71-fa163e074e61_1024.jpg Томас Цорн Фото: instagram.com/tomaszorn

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что экс-футболист команды Денис Глушаков получил сумму меньшую, чем фигурирующие в прессе 100 млн рублей.

100 миллионов? Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию, — приводит слова Цорна « Спорт-Экспресс ».

«Спартак» летом расторг действующие контракты с Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. Сообщалось, что стан «красно-белых» может покинуть ещё один футболист — Сальваторе Боккетти.

Ранее News.ru писал, что «Ювентус» готов вернуть в свой состав Буффона.