Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что экс-футболист команды Денис Глушаков получил сумму меньшую, чем фигурирующие в прессе 100 млн рублей.
100 миллионов? Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию, — приводит слова Цорна «
Спорт-Экспресс».
«Спартак» летом расторг действующие контракты с Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. Сообщалось, что стан «красно-белых» может покинуть ещё один футболист — Сальваторе Боккетти.
Ранее News.ru писал, что «Ювентус» готов вернуть в свой состав Буффона.