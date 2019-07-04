News.ru рассказывает, насколько успешным может быть проект возвращения большого футбола в Сочи, где теперь есть не только суперсовременный стадион, но и команда элитного дивизиона.

От «Жемчужины» через «Динамо» к новому клубу

В конце прошлого столетия (с 1993 по 1999 годы) курортный город в высшем дивизионе российского футбола представляла команда под названием «Жемчужина». У истоков её создания стоял известный тренер и функционер Арсен Найдёнов, а тренировали в разные годы такие маститые специалисты, как Анатолий Байдачный, Виктор Антихович, Иштван Секеч. А в первой половине 2011 года, когда «Жемчужина» возрождалась после очередного расформирования, в Сочи успел поработать нынешний главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Наивысшим результатом южан в высшем дивизионе (тогда он ещё не именовался премьер-лигой) стало девятое место в сезоне 1994 года. В то время команду возглавлял Найдёнов.

Последнее упоминание о «Жемчужине» как о профессиональном клубе относится к 2013 году. Через пару лет случилась очередная реинкарнация, но в любительском статусе, позволяющем выступать в чемпионате города.

Мысли о возвращении большого футбола в город, расположенный в самой что ни на есть подходящей климатической зоне для этого вида спорта, начали появляться вскоре после зимней Олимпиады-2014. К Играм был построен стадион «Фишт», который затем реконструировали к чемпионату мира-2018. И это окончательно убедило всех заинтересованных лиц в том, что было бы большим грехом не использовать великолепную арену и сказочные условия в РПЛ.

В качестве базового клуба для реализации масштабного проекта было выбрано петербургское «Динамо», в сезоне-2017/18 успешно дебютировавшее в первом дивизионе (ФНЛ). В июне прошлого года, пока всё внимание российских болельщиков было сосредоточено на начинающемся мировом первенстве, динамовцы оперативно осуществили переезд на Черноморское побережье и поменяли вывеску: клуб стал называться просто и без изысков — ФК «Сочи».

Получив вместе с футболистами и главным тренером Александром Точилиным в наследство от питерского «Динамо» ещё и место в первенстве ФНЛ, сочинцы за один сезон решили задачу выхода в премьер-лигу. Команда финишировала на втором месте и в компании с победителем первого дивизиона — «Тамбовом» — получила законную путёвку в элиту российского футбола.

Александр Точилин Сергей Кулаков/РИА Новости

Рад за Александра Точилина. Но любой тренер будет испытывать сложности в клубе, только что попавшем в премьер-лигу. Там всегда есть серьёзные проблемы. В дебютный сезон всегда требуется определённое время, чтобы закрепиться на новом уровне. Игра команды будет отличаться от прежней, будет присутствовать компонент большого азарта и небольшого страха. Нужно время, чтобы стабилизироваться. Вон, например, «Уралу» или «Оренбургу» потребовалось несколько лет, чтобы закрепиться в РПЛ. Точилину вряд ли сразу удастся исполнить все задумки, которые будут возникать в голове, но я желаю ему удачи, — сказал корреспонденту News.ru заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов.

В минувшем сезоне в составе южан можно было увидеть несколько знакомых по выступлениям за другие клубы лиц: голкипера Николая Заболотного, защитника Никиту Калугина, хавбеков Алексея Померко и Никиту Бурмистрова, нападающего Николая Обольского. Из легионеров стоит отметить сербского защитника Ивана Миладиновича и черногорского игрока средней линии Душана Лагатора. Помогли сочинцам и арендованные у московского «Локомотива» защитник Тимофей Маргасов и хавбек Алан Касаев.

«Тяжёлая артиллерия» — гарант чемпионской поддержки

Естественно, с выходом команды на более высокий уровень состав необходимо укреплять. Однако в первые недели открывшегося в России трансферного окна дебютант РПЛ практически не проявлял активности на рынке игроков. При этом команду покинули вернувшийся в «Локомотив» Касаев, защитник Андрей Бычков (стал игроком клуба «Чайка» из села Песчанокопское) и полузащитник Игорь Горбунов, перешедший в волгоградский «Ротор».

Но в последнее время работа селекционной службы «Сочи» стала приносить зримые плоды. Первым новичком команды стал 22-летний защитник Павел Шакуро, выступавший в ФНЛ за «Тюмень». Затем ряды южан пополнили опытный голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов, в своё время прославившийся признанием в том, что является вегетарианцем, и нападающий «Мордовии» Владимир Обухов, являющийся воспитанником московского «Спартака». Кроме того, на просмотр к Александру Точилину прибыли сразу несколько игроков с громкими именами. Среди них — полузащитники Дмитрий Тарасов, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов.

Павел Шакуро pfcsochi.ru

Пока никакой официальной информации о переходе Динияра в «Сочи» нет. Сын пока не звонил. Ждём определённости, но не зацикливаемся на этом. Как будет, так и будет. Если информация подтвердится, я думаю, он сможет помочь команде стабилизироваться и закрепиться в РПЛ. Сейчас сложно говорить, на что можно рассчитывать команде, пока не будут опубликованы окончательные заявки; надо изучить, в каком состоянии находятся игроки. Здорово, что в команде не исчезли желание и мотивация развиваться, что поступает помощь извне, — прокомментировал специально для News.ru перспективы дебютанта премьер-лиги Билялетдинов-старший.

Теперь сочинцы пустили в ход «тяжёлую артиллерию» в лице владельца клуба Бориса Ротенберга. Используя давно налаженные связи с руководством петербургского «Зенита», в частности, президентом клуба Александром Медведевым, дебютанты РПЛ сделали действующему чемпиону страны интересное предложение по ряду игроков. В итоге с берегов Невы на Черноморское побережье проследовали центральный защитник Иван Новосельцев и универсал Ибрагим Цаллагов, способный сыграть как на фланге обороны, так и в опорной зоне.

Могло в составе «Сочи» стать и вдвое больше Заболотных, — если бы одноклубником вратаря Николая стал форвард Антон. Однако питерский Заболотный выказывает горячее желание продлить свою карьеру именно в «Зените», поэтому его трансфер не состоялся. Во всяком случае, пока.

Среди потенциальных новичков южан — защитник Артём Мещанинов, выступающий за чешский «Баник», хавбек Анатолий Катрич из екатеринбургского «Урала» и нападающий сербского клуба «Раднички» Марко Мркич.

Очевидно, что процесс комплектования «Сочи» ещё далёк от завершения, но время не ждёт: уже 13 июля команде Александра Точилина предстоит провести дебютный матч в РПЛ против столичного «Спартака» на стадионе «Открытие Арена». В недавнем контрольном поединке с «красно-белыми», кстати, южане были разгромлены со счётом 7:1. Но можно не сомневаться, что в официальной встрече чемпионата страны новичок премьер-лиги будет выглядеть совсем иначе и постарается дать бой одному из фаворитов.