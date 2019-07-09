На пресс-конференции глава Российской премьер-лиги (РПЛ) ещё раз подвёл итоги минувшего сезона и рассказал об особенностях нового чемпионата, стартующего уже в ближайшую пятницу.

Плюс 40% подписчиков в соцсетях

Среди основных достижений сезона-2018/19 Сергей Прядкин выделил сохранение Россией шестого места в таблице коэффициентов Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), дающего право выставлять три клуба в Лиге чемпионов и ещё три — в Лиге Европы. Также эта позиция важна с точки зрения грядущей через несколько лет реформы еврокубков.

Ещё один несомненный плюс минувшего сезона — значительное увеличение посещаемости матчей РПЛ. Прирост числа зрителей составил 20,4%, а безоговорочным лидером по показателю заполняемости трибун стал петербургский «Зенит», на домашних матчах которого собиралось в среднем порядка 50 тысяч зрителей.

Суперкубок, который мы провели год назад в Нижнем Новгороде, показал, что любовь к футболу в стране сохранилась и после чемпионата мира. Средняя посещаемость по итогам сезона составила примерно 17 тысяч зрителей, в общей сложности более 4 миллионов болельщиков присутствовали на стадионах во время матчей РПЛ. Это заслуга всех клубов лиги, а не только топ-команд. Мы делаем всё возможное, чтобы привлекать как можно больше зрителей на трибуны, — заявил Прядкин.

Также Прядкин отметил, что РПЛ активно продвигает свой обновлённый бренд в том числе и в соцсетях, стремясь расширить молодёжную аудиторию. В прошлом сезоне число подписчиков мобильного приложения и других интернет-ресурсов премьер-лиги выросло на 40%.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В современной действительности социальные сети играют большую роль. Мы процентов на 30 обновили состав премьер-лиги. Говорят — «один в поле не воин», вот и я никогда не считал себя «одним воином». Считаю, любую команду объединяют единомышленники. Здорово, что в продвижении нашего бренда в соцсетях у нас работает молодая команда, — отметил глава РПЛ.

Остановился руководитель премьер-лиги и на недостатках в работе его организации, сравнивая её с ведущими европейскими национальными чемпионатами.

В рейтинге национальных чемпионатов континента наша премьер-лига занимает шестое место, однако даже зарубежные коллеги признают, что по инфраструктуре, системам безопасности и некоторым другим параметрам РПЛ — первая в Европе, — подчеркнул Сергей Прядкин. — Мы отстаем по спортивному уровню и коммерции — это наша больная тема. Отсутствие конкуренции на телевидении, платная подписка, низкая цена рекламы на рынке — это те обстоятельства, которые пока выше нас. Надеюсь, в новом сезоне удастся сделать скачок вперёд.

VAR — с первого тура, расширения лиги до 2022 года не будет

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Переходя к разговору о стартующем сезоне, глава РПЛ первым делом ответил на вопрос, когда в нашем чемпионате будет введена система видеоассистентов рефери (VAR).

Решение использовать VAR в матчах РПЛ принято. Поставлена задача — запустить её с первого тура нового сезона. Пока она будет использоваться не на всех матчах — по той причине, что у нас ещё нет централизованного управления этой системой. Сейчас идут последние согласования, и в ближайшие сутки будет определён технический подрядчик для реализации системы VAR. Обе претендующие на эту роль компании накануне представили своё видение ситуации, и обе готовы начать использование системы видеоповторов с первого тура чемпионата-2019/20, — отметил президент РПЛ.

Ещё один важный вопрос — вероятное расширение премьер-лиги. Об этом не так давно шли оживлённые дискуссии, и казалось, что увеличение числа команд в РПЛ до 18 — дело фактически решённое. Однако затем, судя по всему, по указанию сверху, разговоры о расширении резко утихли. А на пресс-конференции Сергей Прядкин и вовсе заявил, что раньше 2022 года ни о каком увеличении численного состава РПЛ не может быть и речи.

Для расширения премьер-лиги есть две предпосылки. Первая — при масштабах нашей страны хотелось бы иметь больше команд в высшем дивизионе, чем 16. Но необходима финансовая стабильность клубов и экономическая подоплека расширения. Пока мы приходим к выводу, что к расширению РПЛ не готовы. Здесь возникла вторая предпосылка — предложение о привлечении в наш чемпионат клубов из стран ближнего зарубежья. В принципе эта идея имеет право на существование, но это очень сложный процесс. Тем более что клубы этих стран жаждут участвовать в еврокубках, поскольку это даёт им неплохой дополнительный доход, — подчеркнул Сергей Прядкин. — Тем не менее, прорабатывается вопрос увеличения количества игр в РПЛ в рамках формата с 16-ю клубами. Это может быть и за счёт введения плей-офф, и путём разделения на втором этапе на две восьмерки либо шестерки. Но я вам ответственно заявляю, что всё это возможно только после 2022 года. Потому что чемпионат мира в Катаре пройдет осенью этого года и отберёт у всех национальных федераций минимум полтора месяца. Нам тоже придётся не играть практически весь ноябрь и начало декабря. При таких условиях нереально вести разговоры о расширении РПЛ.

«Тамбов» начнёт в Саранске, «Оренбург» — возможно, в Самаре

Тема новых, более жёстких условий лицензирования клубов была поднята на пресс-конференции благодаря новичку премьер-лиги «Тамбову», который ввиду несоответствия своего стадиона требованиям РПЛ вынужден будет проводить первые домашние матчи чемпионата в Саранске, на арене чемпионата мира-2018.

Любой клуб, выходящий в премьер-лигу, должен иметь в своём регионе стадион не ниже первой категории. В случае отсутствия такого стадиона в нынешнем сезоне у клубов пока есть возможность заявлять арену в другом городе, и «Тамбов» воспользовался этой возможностью, выбрав в качестве временного домашнего стадиона арену в Саранске. Но со следующего сезона такой лазейки не будет, поэтому клубы ФНЛ, собирающиеся бороться за путёвку в РПЛ, должны заранее понимать, есть ли у них необходимая инфраструктура для проведения домашних матчей, — заявил директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин.

Сергей Прядкин добавил, что если бы «Тамбов» вышел в премьер-лигу не в прошлом, а в нынешнем сезоне, его бы не допустили к участию в турнире. Потому что через год вступают в силу новые, более жёсткие критерии лицензирования клубов. Суть в том, что РПЛ будем в рамках программы «Наследие» использовать практически все арены, связанные с чемпионатом мира-2018. Исключения составляют «Уфа», «Оренбург» и «Арсенал». В Уфе и Туле арены полностью соответствуют требованиям УЕФА, имеют соответствующие лицензии — на одной из них уже проводились, на другой — сейчас будут проводиться матчи Лиги Европы.

Отдельной статьёй проходит «Оренбург», чей стадион не соответствует первой категории по вместимости (восемь тысяч зрителей вместо минимальных десяти), а также имеет ряд нареканий по соответствию техническому регламенту РПЛ. По этой причине руководство южноуральского клуба заявило в качестве резервной арену в Самаре, где тоже проходили матчи ЧМ-2018. Но поскольку в первых двух турах «Оренбург» играет на выезде, а первый домашний матч проведёт в третьем туре 27 июля, до этой даты ещё есть время, чтобы устранить все недочёты. Что касается малой вместимости оренбургского стадиона, глава РПЛ высказался за смягчение требований к провинциальным клубам.

Зачем строить в таких городах стадионы на 15-25 тысяч, если там столько народа на матчи не соберётся? Пусть лучше будет восемь тысяч, но с аншлагом и на уютной, компактной арене, — считает Прядкин.

Пиво, лимит, Кубок

Один из самых насущных для российских болельщиков вопрос — когда на стадионах во время матчей снова будет продаваться пиво, запрет на употребление и рекламу которого на спортивных аренах действует с 1 января 2005 года? Президент РФС, в очередной раз выразив солидарность с народом, тем не менее, порадовать фанатов пива и футбола не смог.

Желание вернуть пиво на стадионы во время матчей есть огромное — и не только у меня и моих коллег, но и у болельщиков. Но пока, к сожалению, ничего нового в этом вопросе не появилось. Идёт переговорный процесс, обсуждение на законодательном уровне. У нас есть своё лобби, но есть, увы, и противодействие. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков верно замечал, что контракты с пивными компаниями стали бы хорошим финансовым подспорьем для наших клубов. Но пока продвижения в этом вопросе нет, — констатировал президент РПЛ.

Когда речь зашла о новой формуле лимита на легионеров (8 плюс 17 россиян в заявке на сезон), который вступает в силу через год, глава РПЛ напомнил, что так называемый «заявочный» формат был принят ещё в конце декабря 2017 года бывшим президентом РФС Виталием Мутко. Сейчас, напомним, лимит по схеме «6+5» действует в «матчевом» формате, то есть в каждой игре на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных футболистов. При этом Сергей Прядкин особо отметил другую особенность лимита — наличие в заявке на сезон двух молодых доморощенных игроков.

Уже сейчас клубы должны иметь минимум двух молодых доморощенных футболистов в заявке на сезон. Если их нет, то основная заявка клуба — 25 человек — сокращается на это количество, то есть до 23. А в следующем сезоне планируется расширить квоту молодых доморощенных игроков до четырёх. Соответственно, если в заявке клубов не будет ни одного такого игрока, то она сократится до 21 футболиста. Восемь из них будут легионерами, значит, россиян останется лишь 13, — подытожил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

Говоря о поднятии престижа Кубка России, руководитель РПЛ высказал ряд интересных предложений.

Возможно, сделаем так, чтобы обладатель Кубка играл стыковой матч с третьей командой по итогам чемпионата за право выступать в Лиге чемпионов. Может быть, сумеем договориться с УЕФА, чтобы обладатель Кубка напрямую попадал в Лигу чемпионов. В любом случае будем поднимать статус турнира за счет материального стимулирования и увеличения призового фонда, — пообещал Прядкин.

«Зенит» — снова чемпион. У букмекеров

В последние дни много шума наделал двойной переход из клуба в клуб полузащитника Алексея Сутормина, который сначала перебрался из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а через несколько дней стал игроком питерского «Зенита».

Как написали некоторые СМИ, это была «Санта-Барбара». Но я не вижу здесь никаких нарушений с точки зрения закона — игрок лигой зарегистрирован не был. Официального прохождения и регистрации контракта с Казанью не было. Поэтому с юридической точки зрения ничего не нарушено. А с имиджевой — что ж, бывают такие переходы, — отметил Евгений Савин. — Знаете, было приятно наблюдать, как эту историю обыграли в соцсетях. «Зенит» в своём видеоролике использовал элементы сериала «Санта-Барбара», «Рубин» в Twitter написал благодарность Алексею: «Спасибо за всё, Алексей!» Здорово, что клубы с юмором подошли к этой ситуации.

Алексей Сутормин переходит в «Зенит»



25-летний полузащитник продолжит карьеру в «Зените» это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами.



Подробнее https://t.co/CQ9GPYUup0 pic.twitter.com/roWOMdCbm7 — «Рубин» Казань (@fcrk) 8 июля 2019 г.

Среди участников пресс-конференции был и Юрий Красовский — генеральный директор одной из букмекерских компаний. Она является партнёром РПЛ с 2010 года, а началось сотрудничество с совместной работы по раннему оповещению матчей, которые потенциально могут быть договорными.

За последние два-три года появилась новая тенденция: почти 70% всех ставок игроки делают не до матчей, а в режиме онлайн, по их ходу. В этой связи мы уже несколько лет используем новую систему «ProDetectionSystem», которая уже реализована в ФИФА, УЕФА, МОК и большинстве международных спортивных организаций. Сейчас намерены внедрить эту достаточно дорогую систему в российском футболе для борьбы с договорными матчами, — рассказал Красовский.

Также генеральный директор букмекерской компании привёл коэффициенты на победу различных клубов в стартующем чемпионате РПЛ. Безоговорочным фаворитом является «Зенит», ставки на чемпионство которого принимаются с коэффициентом 1,83. Далее с большим отрывом идут московский «Локомотив» (6,00) и «Краснодар» (8,00).