Трансферные вести, прилетающие в последние дни из стана «железнодорожников», напоминают сводки о ЧП. То главного тренера не уведомили о покупке бразильского новичка, то гендир никак не реагирует на желание наставника видеть в команде сразу трёх перуанских игроков... News.ru разбирается в сложившейся ситуации в лагере «Локомотива».
«Неизвестный» Мурило и трое желанных перуанцев
Началось всё с подписания контракта с 22-летним защитником Серкейро Мурило, которого «Локо» приобрёл у бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро. Перспективный центральный защитник, уже привлекавшийся в олимпийскую сборную своей страны, со временем мог бы стать заменой Ведрану Чорлуке, Соломону Кверквелии и Бенедикту Хёведесу, закрывающим сейчас важнейшую позицию в обороне «красно-зелёных», но с годами не становящимся моложе.
Тем не менее, реакция Юрия Сёмина на приход в команду этого новичка оказалась, мягко говоря, не самой позитивной. Юрий Палыч заявил, что «не знает этого игрока», объявил о намерении отправить бразильца в молодёжную команду «Локо», чтобы её тренеры затем дали Мурило характеристику, в зависимости от которой защитник будет (или не будет) привлечён к тренировкам с основным составом команды.
По этой причине Сёмин не включил бразильского новобранца в список игроков, отправившихся на тренировочный сбор в Австрию. Оговорившись при этом, что «будет видно по ситуации», поедет ли Мурило на второй сбор перед стартом нового сезона.
Здесь самое время вспомнить, что пару лет назад главный тренер «Локомотива», скажем так, не был в восторге от перехода в его команду из грозненского «Ахмата» Мачея Рыбуса. Какое-то время польский универсал промаялся на скамейке запасных, но затем Сёмин нашёл ему применение — в роли левого защитника или вингера при схеме с тремя центральными защитниками. И Рыбус помог «красно-зелёным» выиграть чемпионат России и два Кубка страны, даже не имея твёрдого места в основном составе.
В пятницу новостные ленты запестрели сообщениями, что наставник «Локо» хотел бы видеть в своей команде сразу трёх футболистов сборной Перу, ныне успешно выступающей на Кубке Америки в Бразилии. Речь идёт о 29-летнем защитнике мексиканского клуба «Тигрес» Луисе Адвинкуле, 23-летнем хавбеке голландского «Фейенорда» Ренато Тапиа и 25-летнем нападающем Эдисоне Флоресе из клуба «Монаркас Морелия», представляющем чемпионат Мексики.
Генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе пока хранит молчание, не комментируя ни словесные выпады главного тренера в адрес Мурило, ни его «перуанские запросы». «Все комментарии будут, как только закроется трансферное окно», — заявил, как отрезал, Кикнадзе. То есть, не раньше 1 сентября.
Кикнадзе и Геркус — небо и земля по отношению к Палычу
Между тем в желании Сёмина заполучить сразу трёх перуанцев на самом деле нет ничего экстраординарного. Во-первых, за «Локо» уже не первый год успешно выступает форвард Джефферсон Фарфан, кстати, успевший забить гол за сборную Перу в ворота боливийцев на нынешнем Кубке Америки. Во-вторых, давайте вернёмся на год с лишним назад и обратимся к заметке, опубликованной на официальном сайте «Локомотива» 7 мая 2018 года. В ней говорится, что главный тренер хотел бы видеть в рядах своей команды ещё двух игроков сборной Перу — нападающего Рауля Руидиаса и... всё того же Эдисона Флореса, фигурировавшего тогда в качестве атакующего полузащитника.
Я слежу за перуанской сборной и знаю, насколько там хорошие игроки. Эта команда прошла отбор на чемпионат мира в России. Хотел бы даже приобрести лидера сборной Перу — форварда Хосе Паоло Герреро, но, боюсь, у него слишком высокая цена, — заявил тогда Сёмин перуанскому изданию Libero.
Наверное, столь опытный и титулованный специалист, как Юрий Сёмин, имеет право не только получать «сюрпризы» от менеджмента клуба, приобретающего игроков без его ведома, но и высказывать свои пожелания, каких футболистов он хотел бы видеть в команде. Нетрудно заметить, что интерес к Эдисону Флоресу сохраняется у Юрия Палыча уже на протяжении года. Неплохой повод селекционной службе «Локо» поработать в этом направлении.
В то же время нет никаких оснований полагать, что внутри клуба зреет конфликт. Дело в том, что у нынешнего гендиректора «красно-зелёных» совсем иное отношение к Сёмину, нежели у прежнего — Ильи Геркуса.
Я считаю, что Палыч — один из лучших тренеров нашей лиги, прежде всего, с точки зрения способности перестраивать игру. Вы обратите внимание, как в нынешнем сезоне «Локомотив» играет в отбор, как мы накрываем соперника! Сёмин — еще и отличный мотиватор, и в свои 72 года продолжает оставаться тем же пламенным бойцом, которого я знал еще 15 лет назад. Как ему это удается — не знаю. Но хотел бы так же сохраниться и обладать таким же потенциалом. При этом Палыч нормально реагирует на критику. Но, думаю, сейчас Палычу будет легче работать, — сказал Кикнадзе на встрече с журналистами в марте нынешнего года.
Общеизвестно, что при прежнем руководстве клуба Сёмину приходилось работать в куда более жёстких условиях. Отношения между ним и Геркусом в самых мягких выражениях можно было охарактеризовать как натянутые. И даже при таких обстоятельствах «Локомотив» Юрия Палыча каждый год завоёвывал трофей: в 2017-м — Кубок России, в 2018-м — золотые медали чемпионата страны. А теперь, уже спустя полгода после прихода в клуб Василия Кикнадзе, «железнодорожники» вновь стали обладателями Кубка и взяли «серебро» премьер-лиги.
Так что со стороны клубного руководства было бы несусветной глупостью резать курицу, несущую золотые яйца. И Кикнадзе, испытывающий искренние симпатии к Сёмину, как никто другой это понимает. Значит, вероятность отставки «капризного» Юрия Палыча действительно минимальна.