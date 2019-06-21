Трансферные вести, прилетающие в последние дни из стана «железнодорожников», напоминают сводки о ЧП. То главного тренера не уведомили о покупке бразильского новичка, то гендир никак не реагирует на желание наставника видеть в команде сразу трёх перуанских игроков... News.ru разбирается в сложившейся ситуации в лагере «Локомотива».

«Неизвестный» Мурило и трое желанных перуанцев

Началось всё с подписания контракта с 22-летним защитником Серкейро Мурило, которого «Локо» приобрёл у бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро. Перспективный центральный защитник, уже привлекавшийся в олимпийскую сборную своей страны, со временем мог бы стать заменой Ведрану Чорлуке, Соломону Кверквелии и Бенедикту Хёведесу, закрывающим сейчас важнейшую позицию в обороне «красно-зелёных», но с годами не становящимся моложе.

Тем не менее, реакция Юрия Сёмина на приход в команду этого новичка оказалась, мягко говоря, не самой позитивной. Юрий Палыч заявил, что «не знает этого игрока», объявил о намерении отправить бразильца в молодёжную команду «Локо», чтобы её тренеры затем дали Мурило характеристику, в зависимости от которой защитник будет (или не будет) привлечён к тренировкам с основным составом команды.

По этой причине Сёмин не включил бразильского новобранца в список игроков, отправившихся на тренировочный сбор в Австрию. Оговорившись при этом, что «будет видно по ситуации», поедет ли Мурило на второй сбор перед стартом нового сезона.

Серкейро Мурило acebook.com/murilo35cerqueira

Здесь самое время вспомнить, что пару лет назад главный тренер «Локомотива», скажем так, не был в восторге от перехода в его команду из грозненского «Ахмата» Мачея Рыбуса. Какое-то время польский универсал промаялся на скамейке запасных, но затем Сёмин нашёл ему применение — в роли левого защитника или вингера при схеме с тремя центральными защитниками. И Рыбус помог «красно-зелёным» выиграть чемпионат России и два Кубка страны, даже не имея твёрдого места в основном составе.

В пятницу новостные ленты запестрели сообщениями, что наставник «Локо» хотел бы видеть в своей команде сразу трёх футболистов сборной Перу, ныне успешно выступающей на Кубке Америки в Бразилии. Речь идёт о 29-летнем защитнике мексиканского клуба «Тигрес» Луисе Адвинкуле, 23-летнем хавбеке голландского «Фейенорда» Ренато Тапиа и 25-летнем нападающем Эдисоне Флоресе из клуба «Монаркас Морелия», представляющем чемпионат Мексики.

Генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе пока хранит молчание, не комментируя ни словесные выпады главного тренера в адрес Мурило, ни его «перуанские запросы». «Все комментарии будут, как только закроется трансферное окно», — заявил, как отрезал, Кикнадзе. То есть, не раньше 1 сентября.

Кикнадзе и Геркус — небо и земля по отношению к Палычу

Между тем в желании Сёмина заполучить сразу трёх перуанцев на самом деле нет ничего экстраординарного. Во-первых, за «Локо» уже не первый год успешно выступает форвард Джефферсон Фарфан, кстати, успевший забить гол за сборную Перу в ворота боливийцев на нынешнем Кубке Америки. Во-вторых, давайте вернёмся на год с лишним назад и обратимся к заметке, опубликованной на официальном сайте «Локомотива» 7 мая 2018 года. В ней говорится, что главный тренер хотел бы видеть в рядах своей команды ещё двух игроков сборной Перу — нападающего Рауля Руидиаса и... всё того же Эдисона Флореса, фигурировавшего тогда в качестве атакующего полузащитника.

Я слежу за перуанской сборной и знаю, насколько там хорошие игроки. Эта команда прошла отбор на чемпионат мира в России. Хотел бы даже приобрести лидера сборной Перу — форварда Хосе Паоло Герреро, но, боюсь, у него слишком высокая цена, — заявил тогда Сёмин перуанскому изданию Libero.

Наверное, столь опытный и титулованный специалист, как Юрий Сёмин, имеет право не только получать «сюрпризы» от менеджмента клуба, приобретающего игроков без его ведома, но и высказывать свои пожелания, каких футболистов он хотел бы видеть в команде. Нетрудно заметить, что интерес к Эдисону Флоресу сохраняется у Юрия Палыча уже на протяжении года. Неплохой повод селекционной службе «Локо» поработать в этом направлении.

Юрий Сёмин Сергей Лантюхов/News.ru

В то же время нет никаких оснований полагать, что внутри клуба зреет конфликт. Дело в том, что у нынешнего гендиректора «красно-зелёных» совсем иное отношение к Сёмину, нежели у прежнего — Ильи Геркуса.

Я считаю, что Палыч — один из лучших тренеров нашей лиги, прежде всего, с точки зрения способности перестраивать игру. Вы обратите внимание, как в нынешнем сезоне «Локомотив» играет в отбор, как мы накрываем соперника! Сёмин — еще и отличный мотиватор, и в свои 72 года продолжает оставаться тем же пламенным бойцом, которого я знал еще 15 лет назад. Как ему это удается — не знаю. Но хотел бы так же сохраниться и обладать таким же потенциалом. При этом Палыч нормально реагирует на критику. Но, думаю, сейчас Палычу будет легче работать, — сказал Кикнадзе на встрече с журналистами в марте нынешнего года.

Общеизвестно, что при прежнем руководстве клуба Сёмину приходилось работать в куда более жёстких условиях. Отношения между ним и Геркусом в самых мягких выражениях можно было охарактеризовать как натянутые. И даже при таких обстоятельствах «Локомотив» Юрия Палыча каждый год завоёвывал трофей: в 2017-м — Кубок России, в 2018-м — золотые медали чемпионата страны. А теперь, уже спустя полгода после прихода в клуб Василия Кикнадзе, «железнодорожники» вновь стали обладателями Кубка и взяли «серебро» премьер-лиги.

Так что со стороны клубного руководства было бы несусветной глупостью резать курицу, несущую золотые яйца. И Кикнадзе, испытывающий искренние симпатии к Сёмину, как никто другой это понимает. Значит, вероятность отставки «капризного» Юрия Палыча действительно минимальна.