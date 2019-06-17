https://static.news.ru/photo/3d64ed52-90c5-11e9-b376-fa163e074e61_1024.jpg Гарет Бэйл Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.

Как сообщает Sport.es, они готовы и дальше находиться в «королевском клубе», вне зависимости от попадания в стартовый состав. Сообщается, что если клуб не урегулирует конфликт, то они будут оштрафованы и не смогут совершать покупки в ближайшие трансферные окна.

Руководство «Реала» планировало расстаться с девятью игроками команды для сохранения финансового fair play. В это межсезонье мадридцы приобрели пять игроков на €303 млн: Эден Азар («Челси», €100 млн), Лука Йович («Айнтрахт», 60), Эдер Милитао («Порту», 50), Ферланд Менди («Лион», 48) и Родриго («Сантос», 45).

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан провёл личную беседу футболистами, с которыми он хочет попрощаться.