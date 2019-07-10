Полузащитник сборной России Денис Черышев начал подготовку к предстоящему сезону в испанской «Валенсии» несмотря на то, что не является игроком клуба.
28-летний хавбек проводит тренировки индивидуально, сообщает AS.
В прошедшем сезоне россиянин провёл за испанский клуб на правах аренды 41 матч. В его активе девять очков (четыре гола и шесть результативных передач).
В июне «Валенсия» договорилась с «Вильярреалом» о переходе Черышева. В ближайшее время футболист должен подписать долгосрочный контракт с валенсийцами.
В матче 33-го тура против «Бетиса» российский полузащитник получил травму. Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления полузащитника национальной команды Дениса Черышева.