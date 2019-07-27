https://static.news.ru/photo/b8f5cb82-b08a-11e9-bee5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

До сих пор «Спартаку» кажется, что он великий, а на самом деле его уровень — «Тамбов» и «Сочи». Вот в чём проблема, — цитирует Червиченко Sport24 .

Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

Благодаря этой победе «Тамбов» поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» опустился на восьмое.

Для «Тамбова» — новичка РПЛ — это первая победа в истории на высшем уровне чемпионата России.

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