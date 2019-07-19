Андрей Червиченко Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Спартак» набрал четыре очка по итогам двух туров, и ни одного честного, что печально. Хотя нужно отметить, что москвичи выглядели гораздо лучше, чем в матче с «Сочи», — цитирует Червиченко Rusfootball.

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.

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