Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Спартак» набрал четыре очка по итогам двух туров, и ни одного честного, что печально. Хотя нужно отметить, что москвичи выглядели гораздо лучше, чем в матче с «Сочи», — цитирует Червиченко Rusfootball .