https://static.news.ru/photo/3c404058-9295-11e9-8205-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход полузащитников Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

Уход и одного, и второго полузащитника — правильное решение. Надо было с ними расставаться ещё в начале всех этих конфликтов, это было бы ещё правильнее, ребята смогли бы восстановиться в другом клубе и эмоционально, и как спортсмены, — сказал Червиченко корреспонденту News.ru.

Кроме того, бизнесмен считает, что возможный уход центрального защитника Сальваторе Боккетти не менее верное решение для «красно-белых».

Что касается Боккетти, он своё отыграл — и в «Рубине», и в «Спартаке выступал неплохо. Возраст даёт о себе знать. Я думаю, что «Спартак» решил делать смену поколений, и, в принципе, это правильно. Лучше пережить один сезон в каких-то проблемах, но хотя бы понятно, что идёт обновление команды, и проблемы неизбежны. Тем более все трое не такие дешёвые игроки были для клуба. Это тоже плюс к бюджету команды, — заключил он.

Капитан футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков, покинувший команду, обратился к болельщикам, писал News.ru.