Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020.
Наконец-то, это то место, когда мне сказали, что можно задавать вопросы. А то всё время мне. Я задавать вопросы отвык, — сказал Черчесов в студии перед началом прямой линии с Владимиром Путиным, которая проходит в Гостином Дворе.
Ведущие передачи тогда сами задали ему вопрос, попадёт ли сборная России на Евро-2020 и стоит ли болельщикам ехать в Санкт-Петербург, где пройдут четыре матча турнира.
Вам — да [стоит ехать], нам — обязательно, — ответил Черчесов.
Ранее News.ru сообщал, что задать вопрос Путину изъявила желание фигуристка Алина Загитова.