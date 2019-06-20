https://static.news.ru/photo/076a9898-933e-11e9-a8e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020.

Наконец-то, это то место, когда мне сказали, что можно задавать вопросы. А то всё время мне. Я задавать вопросы отвык, — сказал Черчесов в студии перед началом прямой линии с Владимиром Путиным, которая проходит в Гостином Дворе.

Ведущие передачи тогда сами задали ему вопрос, попадёт ли сборная России на Евро-2020 и стоит ли болельщикам ехать в Санкт-Петербург, где пройдут четыре матча турнира.

Вам — да [стоит ехать], нам — обязательно, — ответил Черчесов.

Ранее News.ru сообщал, что задать вопрос Путину изъявила желание фигуристка Алина Загитова.