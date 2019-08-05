https://static.news.ru/photo/7129a046-b812-11e9-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба.

Что касается возможного попадания Чалова в стартовый состав сборной, на сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Дзюба. Артём — капитан и лидер команды, и от этого надо отталкиваться. Федя может играть ещё и в молодёжной сборной, — передаёт слова Черчесова « Чемпионат » со ссылкой на программу «Футбол России».

Он добавил, это не значит, что тренерский штаб недоволен тем или иным футболистом, просто кто-то приносит больше пользы команде и выглядит сильнее.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение английского «Кристал Пэлас» по Чалову, писал News.ru.