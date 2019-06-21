https://static.news.ru/photo/fcb9c8b4-9415-11e9-862e-fa163e074e61_1024.jpgСтанислав ЧерчесовФото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением по поводу лимита на легионеров в российском футболе.
Не хочется склоняться ни в ту, ни в другую сторону. Должна быть конкурентная среда, из неё и будем исходить. Всё равно клубы будут подстраиваться под систему, а мы будем подстраиваться под них, — цитирует Черчесова Sport24.
Сейчас в РПЛ действует лимит «6+5». По нему одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.