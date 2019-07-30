https://static.news.ru/photo/ca2b48ae-b2d9-11e9-a72c-fa163e074e61_660.jpg Александр Самедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал завершение карьеры бывшим игроком национальной команды Александром Самедовым.

Уверен, что оно осознанное и взвешенное, ведь Александр всегда основательно думает перед тем, как что-то сделать. Считаю, что его футбольная карьера получилась очень насыщенной и интересной, он выступал за несколько топовых клубов, — цитирует Черчесова ТАСС .

Самедов перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» зимой 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах, сделав три голевые передачи в составе «Крыльев». За «Спартак» в этом сезоне он сыграл 12 матчей и отдал один результативный пас во всех турнирах.

В составе российской сборной Самедов участвовал в чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, а также в чемпионате Европы — 2016, писал News.ru.