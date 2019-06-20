https://static.news.ru/photo/e53ab210-933a-11e9-8d1b-fa163e074e61_1024.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на прямую линию с Владимиром Путиным.

Также в Гостиный Двор приехал нападающий национальной команды и «Зенита» Артём Дзюба.

Президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан страны и зарубежья. Традиционно население интересуют социальные проблемы в сфере ЖКХ и пенсий, экономики, рост цен на продукты и лекарства, задержка зарплаты и многое другое. Не обойдёт стороной российский лидер и международную проблематику.

В этом году используется конференц-связь с губернаторами и представителями правительства, которые оперативно смогут отреагировать на поступающие жалобы россиян.

Для Путина это будет уже 17-я по счёту прямая линия с 2001 года.

В преддверии нынешней прямой линии — 2019 News.ru сделал подборку самых непростых вопросов, прозвучавших в период с 2001 по 2018 год.