https://static.news.ru/photo/b6343ab4-9b90-11e9-8f28-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти провёл мастер-класс по футбольным трюкам для певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Футбольный ликбез для российской певицы бывший игрок «Барселоны» провёл прямо на поле стадиона «Камп Ноу», на котором каталонцы проводят свои официальные домашние матчи. Об этом она сообщила своими подписчиками в Instagram .

Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная, — написала она в соцсети.

Как ранее писал News.ru, в «Барселону» Бузова попала по приглашению спонсоров испанской команды. Известный производитель бытовой техники предложил певице на 48 часов стать игроком клуба.

Как сообщают организаторы, 29 июня Бузова была представлена в качестве игрока «Барселоны».