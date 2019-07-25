Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может стать игроком одного из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Я веду переговоры с клубами из России. Есть варианты с арендой и прямым выкупом контракта. Кроме того, есть предложения из других стран, — заявил
ТАССагент игрока Инго Хаспел.
В завершившемся сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.
Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.