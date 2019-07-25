https://static.news.ru/photo/94f9f1e4-aed8-11e9-8974-fa163e074e61_1024.jpg Андре Шюррле Фото: Steve O'Sullivan/imago sportfotodienst/Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может стать игроком одного из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Я веду переговоры с клубами из России. Есть варианты с арендой и прямым выкупом контракта. Кроме того, есть предложения из других стран, — заявил ТАСС агент игрока Инго Хаспел.

В завершившемся сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.

Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.