https://static.news.ru/photo/dd9dbdd4-b3a3-11e9-b01a-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Craig Mercer/imago-imag/imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле стал игроком московского футбольного клуба «Спартак».

Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом, за «красно-белыми» остаётся право выкупа игрока.

В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.

Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.