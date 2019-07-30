Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле стал игроком московского футбольного клуба «Спартак».
Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом, за «красно-белыми» остаётся право выкупа игрока.
В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.
Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.