Испанский нападающий Альваро Мората перешёл из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико».
Как сообщает официальный сайт испанцев, контракт вступит в силу, начиная с сезона-2020/21, а сезон-2019/20 спортсмен проведёт в команде по арендному соглашению.
В завершившемся сезоне на счету Мораты 17 матчей и шесть голов во всех турнирах за «Атлетико».
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