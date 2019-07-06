https://static.news.ru/photo/bc9301ac-9fea-11e9-b86d-fa163e074e61_1024.jpg Альваро Мората Фото: DeFodi.eu/www.imago-images.de/Global Look Press

Испанский нападающий Альваро Мората перешёл из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико».

Как сообщает официальный сайт испанцев, контракт вступит в силу, начиная с сезона-2020/21, а сезон-2019/20 спортсмен проведёт в команде по арендному соглашению.

В завершившемся сезоне на счету Мораты 17 матчей и шесть голов во всех турнирах за «Атлетико».

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