https://static.news.ru/photo/c0bde7a2-940e-11e9-b96d-fa163e074e61_1024.jpg Петр Чех Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший голкипер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Петр Чех назначен на пост технического директора «Челси».

Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к «Челси». Хочу помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, достигнутого клубом за последние 15 лет, — цитирует вратаря пресс-служба «синих».

Чех — пятикратный обладатель Кубка Англии и четырёхкратный победитель чемпионата страны. Он также выигрывал Суперкубок Англии, трижды становился чемпионом Кубка лиги. В составе «Челси» Чех побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сборной Чехии голкипер дебютировал в 2002 году. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004.

Ранее News.ru писал, что Роман Абрамович впервые за сезон посетил матч «Челси».