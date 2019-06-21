Бывший голкипер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Петр Чех назначен на пост технического директора «Челси».
Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к «Челси». Хочу помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, достигнутого клубом за последние 15 лет, — цитирует вратаря пресс-служба «синих».
Чех — пятикратный обладатель Кубка Англии и четырёхкратный победитель чемпионата страны. Он также выигрывал Суперкубок Англии, трижды становился чемпионом Кубка лиги. В составе «Челси» Чех побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сборной Чехии голкипер дебютировал в 2002 году. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004.
Ранее News.ru писал, что Роман Абрамович впервые за сезон посетил матч «Челси».