https://static.news.ru/photo/a06d693e-9d6c-11e9-b92c-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Безденежных Фото: Игорь Безденежных/vk.com

Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области арендовал полузащитника «Уфы» Игоря Безденежных.

В завершившемся сезоне игрок провёл во всех турнирах 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых передачи.

Арендное соглашение с «Чайкой» заключили полузащитник «Уфы», вице-чемпион Европы U-19 2015 года Игорь Безденежных и Апти Ахъядов проведший минувший РПЛ в рядах махачкалинского «Анжи».



Добро пожаловать, парни! #ФКЧайка #ЗаНамиВсяОбласть pic.twitter.com/FS9GnX4Fe7 — ФК «Чайка» (@chaykafc) 2 июля 2019 г.

22-летний Безденежных — вице-чемпион Европы 2015 года (до 19 лет).

«Чайка» заняла первую строчку в турнирной таблице группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Чайка» выпустила официальное заявление в связи с расследованием по матчу против новороссийского «Черноморца», писал News.ru.