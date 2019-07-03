Игорь Безденежных Фото: Игорь Безденежных/vk.com

Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области арендовал полузащитника «Уфы» Игоря Безденежных.

В завершившемся сезоне игрок провёл во всех турнирах 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых передачи.

22-летний Безденежных — вице-чемпион Европы 2015 года (до 19 лет).

«Чайка» заняла первую строчку в турнирной таблице группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Чайка» выпустила официальное заявление в связи с расследованием по матчу против новороссийского «Черноморца», писал News.ru.

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