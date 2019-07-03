Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области арендовал полузащитника «Уфы» Игоря Безденежных.
В завершившемся сезоне игрок провёл во всех турнирах 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых передачи.
Арендное соглашение с «Чайкой» заключили полузащитник «Уфы», вице-чемпион Европы U-19 2015 года Игорь Безденежных и Апти Ахъядов проведший минувший РПЛ в рядах махачкалинского «Анжи».— ФК «Чайка» (@chaykafc)
Добро пожаловать, парни!
#ФКЧайка #ЗаНамиВсяОбласть pic.twitter.com/FS9GnX4Fe7 2 июля 2019 г.
22-летний Безденежных — вице-чемпион Европы 2015 года (до 19 лет).
«Чайка» заняла первую строчку в турнирной таблице группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее «Чайка» выпустила официальное заявление в связи с расследованием по матчу против новороссийского «Черноморца», писал News.ru.