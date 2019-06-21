Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» румын Мирча Луческу заявил, что клуб не звал его на чемпионский парад по окончании сезона.
Они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком, — цитирует румынского специалиста «Советский спорт».
Луческу возглавлял «Зенит» с 24 мая 2016 по 28 мая 2017 год. Под его руководством клуб одержал 26 побед в 41 матче, а также завоевал Суперкубок России.
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.
Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонардо Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал News.ru.