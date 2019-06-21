https://static.news.ru/photo/775e7a6e-940d-11e9-bc22-fa163e074e61_1024.jpg Мирча Луческу Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» румын Мирча Луческу заявил, что клуб не звал его на чемпионский парад по окончании сезона.

Они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком, — цитирует румынского специалиста « Советский спорт ».

Луческу возглавлял «Зенит» с 24 мая 2016 по 28 мая 2017 год. Под его руководством клуб одержал 26 побед в 41 матче, а также завоевал Суперкубок России.

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.

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