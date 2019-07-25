https://static.news.ru/photo/8090363c-aeba-11e9-8003-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pfcarsenaltula/facebook.com

Бывший главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Леонид Буряк считает, что у команды многое может получиться в Лиге Европы.

В еврокубки попасть не так просто. Главное, чтобы постепенно команда развивалась. Лига Европы по уровню на порядок выше чемпионата России и Украины, но не удивлюсь, если у команды многое получится, — приводит слова Буряка « Советский спорт ».

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским «Арсеналом» и азербайджанским «Нефтчи» состоится 25 июля в 20:00 по московскому времени.

Ранее News.ru писал, что «Нефтчи» не смог вылететь из Баку в Россию вовремя из-за неисправности самолёта.