Бывший главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Леонид Буряк считает, что у команды многое может получиться в Лиге Европы.
В еврокубки попасть не так просто. Главное, чтобы постепенно команда развивалась. Лига Европы по уровню на порядок выше чемпионата России и Украины, но не удивлюсь, если у команды многое получится, — приводит слова Буряка «Советский спорт».
Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским «Арсеналом» и азербайджанским «Нефтчи» состоится 25 июля в 20:00 по московскому времени.
Ранее News.ru писал, что «Нефтчи» не смог вылететь из Баку в Россию вовремя из-за неисправности самолёта.