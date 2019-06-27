https://static.news.ru/photo/d0ea6f60-98c8-11e9-aacd-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Масалитин Фото: pfc_cska1911/vk.com

Бывший советский и российский футболист Валерий Масалитин поделился своим мнением о новом лимите на иностранных футболистов в чемпионате России.

Я отрицательно отношусь к этим легионерам, по мне достаточно три-четыре иностранца на поле и шесть в заявке, чтобы они между собой конкурировали. Остальные пускай российские пацаны играют. От этого мы только выиграем. А когда начинаются легионеры по восемь человек на поле — это ужас, — заявил Масалитин корреспонденту News.ru.

Кроме того, бывший нападающий отметил, что российские клубы тратят большие деньги на иностранных футболистов, которые в итоге сидят на скамейке, не показывая никакой результат.

Мы живём в России, у нас своих игроков, которых надо воспитывать и привлекать, куча. Нечего брать готовый продукт из-за рубежа, который, как часто бывает, сидит на лавочке и получает зарплату ни за что. Должны выступать наши ребята, которые со временем станут классовыми игроками, — добавил он.

Начиная с сезона-2020/21 каждый клуб российского элитного дивизиона сможет вносить в заявку на чемпионат и Кубок страны не более восьми игроков из-за рубежа и 17 россиян, писал News.ru.