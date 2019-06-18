https://static.news.ru/photo/96b7b364-91a4-11e9-acfc-fa163e074e61_1024.jpg Мишель Платини Фото: Jonathan Moscrop/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции.

Как сообщает Mediapart, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.

Француз на время следственных действий будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции во французском Нантере.

В 2016 году Национальная финансовая прокуратура начала расследование о коррупции в связи с победой Катара в борьбе за право провести чемпионат мира 2022 года.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 годы.

В 2015 году было открыто уголовное дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера в связи с незаконными переводами средств в размере двух миллионов швейцарских франков (1,8 млн евро). Эти деньги были направлены Платини. Оба были отстранены от футбола на восемь лет, позже данный срок был сокращен.

Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжение карьеры в России.