https://static.news.ru/photo/6d425e6a-a8bc-11e9-9388-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Herbert Bucco/imago sportfotodienst/Global Look Press

Экс-форвард сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи посетит матч второго тура чемпионата РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с казанским «Рубином».

Кураньи выступал за «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, забив 50 мячей в 123 матчах в составе московской команды. Будучи игроком национальной сборной Германии, нападающий отметился 19 голами в 52 встречах, завоевав серебряную медаль чемпионата Европы-2008 в Австрии и Швейцарии, а также став бронзовым призёром домашнего Кубка конфедераций-2005.

Одним из гостей на матче открытия нового сезона станет легендарный нападающий Кевин Кураньи. Он примет участие в предматчевых мероприятиях, станет гостем студии Динамо ТВ и встретится с болельщиками. Не упустите возможность сделать памятные фото, взять автограф или получить абонемент из рук Кевина Кураньи, после чего с хорошим настроением оправиться на трибуну! — такое обращение к болельщикам опубликовано в Instagram «бело-голубых».

Матч «Динамо» — «Рубин» в рамках второго тура РПЛ состоится в воскресенье, 21 июля в 19:00 на «ВТБ Арене» в Петровском парке.

Ранее News.ru писал, что полузащитник сборной Украины и немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка не хочет играть за российский клуб.