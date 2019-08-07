Бывший капитан футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Карлес Пуйоль порезался на отдыхе с супругой, разбив стеклянное ограждение, играя в падел-теннис.
41-летний защитник не получил серьёзных повреждений и отнёсся к происходящему с юмором.
Я когда-нибудь научусь отдыхать? — написал Пуйоль под постом в своём Instagram.
Падел-теннис — один из популярный испанских видов спорта, который представляет смесь тенниса и сквоша.
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во время тренировки, писал News.ru.