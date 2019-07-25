https://static.news.ru/photo/80a56c66-aebd-11e9-9658-fa163e074e61_1024.jpg Сальваторе Боккетти Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти, покинувший московский футбольный клуб «Спартак», стал игроком итальянской «Вероны».

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на два года.

Боккетти перешёл в московскую команду в 2013 году. В составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Действующий контракт истекал по окончании сезона-2019/20. Он провёл за москвичей 115 матчей и забил пять мячей.

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