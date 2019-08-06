https://static.news.ru/photo/e855b078-b8e0-11e9-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Мануэл Фернандеш Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выступавший за московский «Локомотив», продолжит спортивную карьеру за пределами России.

Агент Паулу Борбоза, представляющий интересы 33-летнего хавбека, заявил, что в ближайшее время появятся новости относительного нового клуба Фернандеша.

Совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэля, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России, — приводят слова Барбозы « Известия ».

Португальский футболист перешёл к «железнодорожникам» в 2014 году. Является чемпионом страны и трёхкратным победителем Кубка России.

В сезоне 2018/19 он сыграл за «Локо» 29 матчей. В его активе 11 очков (четыре гола и семь результативных передач). После завершения действия контракта хавбек стал свободным агентом.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного, писал News.ru.