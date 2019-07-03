Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Мурада Мусаева от нахождения на тренерской скамейке во время игры команды в течение года.

Решение было принято в связи с тем, что наставник возглавлял команду без тренерской лицензии категории Pro, сообщает портал Metaratings.ru. Формально 35-летний специалист числился старшим тренером в клубе, а в заявке...