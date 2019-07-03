Бывший полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Максим Деменко прокомментировал возможное отстранение главного тренера Мурада Мусаева Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Возникает вопрос: неужели никто из руководителей команды не знал правила и требования УЕФА? Понимали ли они, что может последовать за решением дать бразды правления тренеру без лицензии, — сказал Деменко корреспонденту News.ru.

Кроме того, хавбек считает, что эта ситуация вызовет в команде неприятный осадок.

Не знаю, повлияет ли эта новость на выступление команды в Лиге чемпионов, но для клуба в целом это вызовет очень неприятный осадок, — утверждает он.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева от нахождения на тренерской скамейке во время игры команды в течение года. Решение было принято в связи с тем, что наставник возглавлял команду без тренерской лицензии категории Pro, писал News.ru.

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