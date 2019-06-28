https://static.news.ru/photo/c908cd80-9a5a-11e9-8c8e-fa163e074e61_1024.jpg Уэсли Снейдер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший игрок мадридского футбольного клуба «Реал» голландец Уэсли Снейдер арестован правоохранительными органами города Утрехт.

Как сообщает портал ad.nl, футболист арестован за порчу чужого автомобиля.

35-летний Снейдер начал танцевать на крыше припаркованного автомобиля, после чего на автотранспорте остались вмятины. При этом, голландец урегулировал конфликт с владельцем машины, выплатив тому компенсацию.

В 2018 году Снейдер перешёл в катарский клуб «Аль-Гарафа», в завершившемся сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате страны, забив шесть мячей. В составе сборной Нидерландов он завоевал серебряную (2010) и бронзовую (2014) медали чемпионатов мира.

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