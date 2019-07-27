Бывший защитник испанской «Барселоны» Томас Вермален перешёл в японский футбольный клуб «Виссел Кобе».
Условия сделки с 33-летним футболистом официальным сайтом японцев не разглашаются.
В прошлом сезоне бельгиец провёл 12 матчей за «Барсу». Вермален — четвертый экс-футболист «Барселоны» в составе «Виссел Кобе» (Андрес Иньеста, Серхи Сампер и Давид Вилья).
27 июля японский клуб проведёт товарищеский матч с «Барселоной».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых», писал News.ru.