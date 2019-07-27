https://static.news.ru/photo/3cb26fac-b059-11e9-8b92-fa163e074e61_1024.jpg Томас Вермален Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший защитник испанской «Барселоны» Томас Вермален перешёл в японский футбольный клуб «Виссел Кобе».

Условия сделки с 33-летним футболистом официальным сайтом японцев не разглашаются.

В прошлом сезоне бельгиец провёл 12 матчей за «Барсу». Вермален — четвертый экс-футболист «Барселоны» в составе «Виссел Кобе» (Андрес Иньеста, Серхи Сампер и Давид Вилья).

27 июля японский клуб проведёт товарищеский матч с «Барселоной».

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