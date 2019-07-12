https://static.news.ru/photo/5ade58e2-a4b5-11e9-a2b5-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Обухов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Владимир Обухов рассказал, было ли ему грустно покидать Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Совсем не грустно. Если честно, больше туда не хочется. Думаю, ФНЛ совсем не похожа на высшую лигу. В первом дивизионе больше борьбы, а в РПЛ уже решает мастерство. И ответственности больше, — цитирует Обухова Sport24 .

Летом Обухов вместе с сочинской командой вышел в Российскую премьер-лигу.

27-летний нападающий до этого выступал за «Спартак», «Кубань», «Торпедо» и «Мордовию».

Ранее News.ru рассказывал, насколько успешным может быть проект возвращения большого футбола в Сочи, где теперь есть не только суперсовременный стадион, но и команда элитного дивизиона.