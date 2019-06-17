Помощник главного тренера сборной Хорватии по футболу и бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич готов продолжить тренерскую карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Если будет возможность, уверен, что приму предложение о работе в одном из российских клубов, — цитирует Олича
ТАСС.
Однако специалист отметил, что для начала ему необходимо получить лицензию Pro, чем он займётся в ближайшее время.
Форвард выступал за «армейцев» с 2003 по 2007 год, стал трёхкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.
Тренер сборной Хорватии по футболу Ивица Олич вспомнил самый важный момент для национальной команды, который случился на чемпионате мира — 2018 в России, ранее писал News.ru.