https://static.news.ru/photo/d90fa8da-90f4-11e9-8767-fa163e074e61_1024.jpg Ивица Олич Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Помощник главного тренера сборной Хорватии по футболу и бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич готов продолжить тренерскую карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Если будет возможность, уверен, что приму предложение о работе в одном из российских клубов, — цитирует Олича ТАСС .

Однако специалист отметил, что для начала ему необходимо получить лицензию Pro, чем он займётся в ближайшее время.

Форвард выступал за «армейцев» с 2003 по 2007 год, стал трёхкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Тренер сборной Хорватии по футболу Ивица Олич вспомнил самый важный момент для национальной команды, который случился на чемпионате мира — 2018 в России, ранее писал News.ru.