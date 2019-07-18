https://static.news.ru/photo/362ecd76-a977-11e9-b9fb-fa163e074e61_1024.jpg Давид Трезеге Фото: Loris Roselli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.

Как сообщает Football Italia, француз был остановлен полицией в своём джипе. Сначала он отказывался «продуваться» в алкотестер, но спустя час согласился. Анализы обязали правоохранительные органы отобрать у француза права.

Давид Трезеге — самый результативный иностранец в истории «Ювентуса» — в 245 играх он забил 138 мячей. В составе сборной Франции игрок стал чемпионом мира 1998 года.

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